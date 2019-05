MILAN NEWS – Non è da escludere che la prossima gara di campionato Spal-Milan possa essere l’ultima da rossonero per un altro calciatore importante.

Lucas Biglia non sa ancora cosa farà nel futuro, visto che c’è chi lo pone ormai distante dalla rosa del Milan della prossima stagione e chi invece lo ‘blinda’ in prima squadra, ma di certo tiene moltissimo ad agganciare la tanto attesa zona Champions League, obiettivo primario negli ultimi novanta minuti stagionali.

Il centrocampista argentino classe 1986 ha parlato a Sportmediaset proprio delle sua sensazioni in vista dell’ultima giornata che decreterà chi potrà giocare la prossima fase a gironi di Champions tra Inter, Atalanta, Milan e forse anche Roma. Quattro squadre in lotta per due posti, e Biglia non ha paura di esporsi e di fare ‘fioretti’ in caso di arrivo tra le prima quattro della classifica finale.

Biglia ha ammesso: “In Argentina siamo soliti fare dei pellegrinaggi come voto per dei risultati da raggiungere. Io per la Champions League sono pronto a farne uno: 40 chilometri a piedi da casa mia ad una importante chiesa. Lo farò se arriviamo almeno al quarto posto, magari dopo tornato dalle vacanze con la mia famiglia. La prova? Mi riprenderò in un video, mantengo sempre le promesse”.

