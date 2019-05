MILAN NEWS – I prossimi e ultimi 90 minuti della stagione del Milan chiariranno sicuramente quale sarà il destino europeo dei rossoneri, con la speranza Champions League ancora vivissima.

Il piazzamento finale del Milan sarà fondamentale anche per capire chi guiderà i rossoneri nella prossima stagione: come riportato da Sportmediaset in caso di arrivo al quarto posto Gennaro Gattuso si garantirebbe una riconferma che, soltanto un mese fa, appariva come qualcosa di impossibile visto il crollo in primavera della squadra rossonera.

Sarà dunque improbabile vedere Gattuso lontano da Milanello con la qualificazione Champions in tasca, ma la conferma definitiva di tale decisione dovrà avvenire dai piani alti. E anche qui si potrebbe scatenare un tourbillon di eventi, visto che Sportmediaset conferma la possibilità di un addio di Leonardo a fine stagione, della ‘promozione’ di Paolo Maldini con maggiori poteri al fianco dell’A.D. Ivan Gazidis, ma anche dell’ingaggio di un nuovo direttore sportivo che si occuperà delle scelte tecniche e di calciomercato.

Il designato a ricoprire tale ruolo dovrebbe essere Luis Campos, dirigente portoghese ex Monaco e attualmente al Lille che potrebbe sbarcare presto a Milanello. Anche dalle sue idee e progetti dipenderà il futuro e la permanenza di Gattuso; come detto appare difficile pensare che l’ex mediano possa essere depennato, ma in caso di cambio in panchina la scelta potrebbe ricadere su Simone Inzaghi, tecnico che è pronto a cambiare dopo tre stagioni alla guida della Lazio.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

