News Milan, nuovi lavori di restyling a Milanello: ecco come cambierà.

Il centro sportivo Milanello ha subito un po’ di restyling nella scorsa estate e nuovi lavori sembrano previsti per la prossima. Lo riporta oggi il quotidiano Corriere dello Sport.

La via d’accesso al quartier generale del Milan dovrebbe essere oggetto di cambiamenti. L’entrata può essere spostata verso il lato estremo attualmente caratterizzato da un grande pannello che indica il centro sportivo. Tale soluzione permetterebbe agli addetti ai lavori e agli ospiti di Milanello di poter usufruire di una privacy superiore rispetto ad ora nell’accedere alla club house dopo essere scesi dalle rispettive automobili.

Sembra che il Milan voglia anche venire incontro ai tifosi, cercando di migliorare l’area nella quale solitamente stazionano quando si recano a Carnago per vedere la squadra. Il club approfitterà della pausa estiva per fare alcuni interventi migliorativi. Per il nuovo ritiro di inizio luglio, il restyling dovrebbe essere a buon punto. Già meno di un anno fa il centro sportivo fu oggetto di un ammodernamento e la società intende apportare nuove modifiche che rendano la struttura più funzionale alle diverse esigenze.

Redazione MilanLive.it

