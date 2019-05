News Milan: Seedorf commenta l’operato di Gattuso sulla panchina rossonera.

Clarence Seedorf è stato compagno di squadra di Gennaro Gattuso per tanti anni. Hanno giocato assieme molte partite, alzando trofei prestigiosi e stringendo un buon rapporto di amicizia.

Oggi l’olandese è il commissario tecnico del Camerun, ma in passato era seduto sulla stessa panchina che Rino occupa da fine novembre 2017. Come lui ai tempi, anche l’ex compagno è spesso al centro di critiche e indiscrezioni sul futuro. Intervistato da DAZN, Seedorf ha parlato in questi termini di Gattuso: «Sono andato a trovarlo circa un mese fa. Non voglio giudicare ciò che viene scritto o letto, sennò farei parte di quelli che hanno fatto lo stesso con me allora. Direi che ha fatto un ottimo lavoro. La situazione non è facile. C’è ancora una fase di transizione, purtroppo, ma dall’altra parte si vogliono risultati. Rino ha creato un gruppo che ha lottato nelle partite. Da fuori è semplice dare opinioni su cose che non si conoscono. Gattuso ha serietà, professionalità e voglia di migliorare. È un leader nello spogliatoio, è un amico e sta facendo bene in condizioni non ottimali».

Clarence promuove l’operato del collega, che sta lavorando in un ambiente non facile. Si sa che al Milan ci sono sempre grandi pressioni e aspettative. È un attimo passare dagli elogi alle critiche. Rino ha le spalle larghe, forgiate da anni di battaglie sul campo e da un carattere forte che lo ha sempre contraddistinto. Certamente lui sente una grande responsabilità nel guidare la sua squadra del cuore e si dispiace più di tutti quando le cose non vanno. Adesso c’è un’ultima partita di campionato da disputare, nella speranza di vincere contro la Spal e magari poter approfittare del passo falso di una rivale (Atalanta o Inter) per centrare la qualificazione Champions League.

