CALCIOMERCATO MILAN – Addio ai vecchietti e avanti con gli under 25: è questa la nuova traiettoria tracciata da da Elliott Management Corporation. Una filosofia – rivela Tuttosport oggi in edicola – che tuttavia potrebbe avere uno strappo alla regola in un caso specifico. Un’eccezione concessa eventualmente solo e unicamente a Lucas Biglia.

Nel processo di svecchiamento della rosa già avviato con Riccardo Montolivo, Andrea Bertolacci, Ignazio Abate e Cristian Zapata, potrebbe infatti non rientrareil regista argentino già nel pieno delle 33 primavere. Anche se nulla è già propriamente deciso, e più che altro per causa dello stesso calciatore che, nonostante l’opportunità, riflette attentamente sulla situazione.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, diversi club interessati a Biglia

Il tutto perché, nel caso, ci sarebbe per lui un futuro da alternativa e non da protagonista. Perché l’uscita ormai già decisa di Tiémoué Bakayoko è stata già rimpiazzata con Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo per cui il Diavolo ha già di fatto l’intesa totale sia col club emiliano che col calciatore. La decisione quindi è prevalentemente di Biglia: restare e fare da chioccia al 23enne di Urbino alla prima esperienza in un grande club, oppure andare via e chiudere la carriera da protagonista altrove. Il sudamericano si sta già interrogando sul da fare, e ci sarebbero parecchie società pronte ad accoglierlo con un ruolo di primo piano. Oltre all’esperienza e alla carenza numerica in mediana, ciò che gli eviterebbe ghigliottina di Ivan Gazidis sarebbe il solo anno di contratto ormai rimasto.

L’ex Lazio, ignaro di dove giocherà il prossimo e di chi sarà il nuovo tecnico del Milan, si è comunque espresso a favore di Gennaro Gattuso nelle ultime ore: «Ogni mister ti lascia qualcosa. Io ho avuto un grandissimo rapporto con lui quest’anno. Si è messo a nostra disposizione, ci ha difeso sempre nei momenti critici, si è sempre preso la responsabilità lui. Credo che questo abbia fatto sentire bene il gruppo. Noi dobbiamo dare il massimo fino all’ultimo secondo per raggiungere la Champions anche per lui».

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it