Sarà un’estate Mondiale, al femminile. Il prossimo 7 giugno prenderà il via il torneo FIFA per le nazionali femminili di calcio e l’Italia sarà una delle partecipanti. Nella giornata di oggi, la commissaria tecnica Bertolini ha reso note le giocatrici convocate per il torneo.

Le Azzurre faranno il loro esordio nella Coppa del Mondo domenica 9 giugno (ore 13) a Valenciennes con l’Australia per poi affrontare venerdì 14 giugno (ore 18) la Giamaica a Reims e martedì 18 giugno (ore 21) il Brasile ancora a Valenciennes (le gare saranno trasmesse in diretta da Rai e Sky). Accederanno agli ottavi di finale le prime due di ciascun girone e le quattro migliori terze classificate.

Presenti tra le convocate anche 5 giocatrici del Milan femminile, che al primo anno di Serie A si sono classificate al terzo posto sfiorando lo Scudetto e raggiungendo la semifinale di Coppa Italia, allenate dalla coach Carolina Morace. Di seguito l’elenco completo delle calciatrici convocate:

PORTIERE: Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma);

DIFENDITRICI: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (Milan);

CENTROCAMPISTE: Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina Women’s), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma).

ATTACCANTI: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women’s), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona).

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

