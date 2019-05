MILAN NEWS – Ancora 90 minuti, poi sarà rivoluzione in casa Milan. E alla fine potrebbe essere proprio Luis Campos, forte candidato per sostituire Leonardo, a portare il nuovo tecnico rossonero.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, le quotazioni di Gennaro Gattuso sono in rialzo, ma in ogni caso la valutazione è appunto rimandata lunedì a campionato concluso. Nel frattempo, però, spunta un’interessante doppia pista gallo-lusitana: perché oltre al dirigente portoghese in arrivo dal Lille, rispunta infatti anche il lusitano Leonardo Jardim del Monaco che potrebbe arrivare insieme al mago delle plusvalenze.

Sembrerebbe già pronta la staffetta dirigenziale: dentro Campos con cui il Diavolo ha già l’accordo, fuori un Leonardo pronto alle dimissioni poiché scontento per il suo ridimensionamento con l’approdo dell’Ad Ivan Gazidis. Per quanto riguarda invece le altre ipotesi in panchina, Maurizio Sarri sembrerebbe avvicinarsi alla Juventus, Simone Inzaghi ha rifiutato il prolungamento della Lazio e aspetta proposte e sembrerebbe sfumata definitivamente l’ipotesi Eusebio Di Francesco, così come per Gian Piero Gasperini sembrerebbe ormai solo una sfida tra Roma e Atalanta stessa. Così alla fine la scelta potrebbe ricadere su Jardim, tecnico dalla filosofia propositiva e bravo nell’esaltare i giovani. Un profilo, in linea teorica e non solo, che corrisponde perfettamente all’identikit tracciato da Elliott Management Corporation.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it