MILAN NEWS – Uno dei maggiori pericoli dai quali il Milan dovrà riguardarsi nel match di domenica contro la Spal è un calciatore ben noto dalle parti di Milanello.

Il bomber dei ferraresi è Andrea Petagna, 16 gol stagionali ed un campionato da incorniciare con la maglia bianco-azzurra, tanto da rientrare nel giro delle grandi anche per quanto riguarda i rumors di calciomercato. Petagna è cresciuto nelle giovanili del Milan, ma ha lasciato molto presto la società di via Aldo Rossi per andare a giocare con maggiore continuità altrove.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

In un’intervista rilasciata all’emittente DAZN prima di Spal-Milan, Petagna ha ricordato i suoi trascorsi ed i suoi legami con il club rossonero: “Il Milan per me è una famiglia, è la squadra nella quale sono cresciuto. Sono arrivato a Milano quando avevo 13 anni e sono stato di proprietà del Milan per almeno 6 anni, prima di arrivare all’Atalanta. Sicuramente sarà una partita importante e difficile perché loro devono vincere per arrivare in Champions League e noi vogliamo fare lo stesso per arrivare decimi in classifica”.

Interessanti e molto sentite le sue parole sulla decisione di lasciare il Milan nel 2013: “Adriano Galliani, che è stato quasi un secondo padre per me negli anni a Milanello, mi aveva promesso che sarei rimasto in prima squadra ma l’ultimo giorno di mercato comprarono Matri ed io pur di non tornare in Primavera decisi di andare alla Sampdoria e come un bambino al quale hanno tolto un sogno piansi moltissimo”.

E Petagna non nasconde di tifare Atalanta nella corsa Champions: “Sarei contento se l’Atalanta raggiungesse questo sogno, perché quando ero a Bergamo arrivammo quarti ma allora non bastava per andare in Champions. Sarebbe un bel traguardo per loro, io cercherò di aiutare la SPAL a vincere e poi andrò a vedere i risultati sperando che l’Atalanta abbia vinto la sua partita”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it