Pepe Reina si è calato con molta umiltà al suo arrivo nell’ambiente Milan. Consapevole che sarebbe stato il vice di Gianluigi Donnarumma, il portiere spagnolo ha accettato tale ruolo e non ha mai esposto lamentele. Ha comunque avuto spazio nelle coppe.

La presenza di un elemento esperto come lui è stata di aiuto a tutto lo spogliatoio, composto per la maggior parte da giocatori giovani. L’ex estremo difensore di Liverpool e Napoli è divenuto uno dei leader del gruppo. Il suo carisma è stato apprezzato dai compagni e anche Gennaro Gattuso ha sempre espresso parole di stima nei suoi riguardi.

News Milan, Reina sogna di andare in Champions

Intervistato da The Indipendent, Reina ha esposto gli obiettivi per il futuro del Milan, sia immediato che a medio-lungo termine: «Dobbiamo riportate il Milan nel posto che gli appartiene. È un club enorme, con diversi obiettivi sportivi e tutti vogliamo continuare a far crescere l’identità del Milan. Vogliamo ancora diventare una delle squadre più forti d’Europa. Per farlo dobbiamo giocare in Champions nella prossima stagione. Per giocare in rossonero servono onore, passione e impegno. Dobbiamo continuare a lavorare ed essere responsabili. Abbiamo un obbligo nei confronti di ciò che la storia di Milano dice e di cosa significa».

È alla sua prima annata in maglia rossonera, però il portiere spagnolo sa bene cosa rappresenti il Diavolo. Ai tempi del Liverpool giocò e perse una finale di Champions League ad Atene nel 2007. Proprio in quella competizione spera di giocare nella prossima stagione. È necessario vincere contro la Spal a Ferrara, sperando che al contempo una tra Atalanta e Inter non vinca la rispettiva partita. Serve un mezzo miracolo per conquistare una qualificazione che sembrava abbastanza vicina qualche mese fa e che invece ora rischia di sfumare definitivamente.

