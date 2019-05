CALCIOMERCATO MILAN – La ricerca di un attaccante esterno di buon livello continua in casa Milan, anche se i rossoneri devono ancora scoprire il proprio destino nelle coppe europee.

Uno dei nomi che maggiormente infiamma le cronache di calciomercato estivo è quello di Allan Saint-Maximin, attaccante del Nizza che il Milan segue da tempo. Un profilo che non è mai stato abbandonato, nonostante i rossoneri lo abbiano cercato senza fortuna nella sessione invernale, visto che la sua società d’appartenenza ha evitato che si potesse trattare la sua cessione immediata.

Calciomercato Milan, Saint-Maximin apre ad un futuro in rossonero

Si vocifera addirittura che ieri il direttore dell’area tecnica Leonardo sia volato all’Allianz Riviera per Nizza-Monaco, ultima gara del campionato transalpino, proprio per visionare da vicino Saint-Maximin e soprattutto per provare ad imbastire una trattativa con il club francese. Voci che ancora non sono state né confermate e né smentite, ma è stato lo stesso Saint-Maximin a confermare come il Milan potrebbe essere in qualche modo la sua scelta per la futura carriera calcistica.

Come riportato da RMC Sport, Saint-Maximin a margine della sfida di ieri contro il Monaco in cui ha giocato gli interi novanta minuti ha parlato proprio di ciò che potrebbe accadere in estate: “Non so ancora quale sarà il mio futuro, devo discutere con il mio entourage per capire quale sarà la soluzione migliore. Ci sono delle cose che sono avanzate. Come tendenza comunque direi di più all’estero”. Probabile che l’esterno offensivo classe 1997 si riferisca al Milan, club che evidentemente si è mosso più di altre squadre per aggiudicarsi le sue prestazioni.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

