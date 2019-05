MILAN NEWS – La Fiorentina nell’ultima giornata di campionato, domani in casa contro il Genoa, si gioca la permanenza in Serie A dopo una stagione davvero disastrosa.

A 24 ore dall’importante match del Franchi arriva in casa viola una bomba che potrebbe rivoluzionare il futuro della società toscana: secondo il New York Times il manager italo-americano Rocco Commisso sarebbe ormai pronto ad acquisire le quote di maggioranza della Fiorentina, scalzando così la proprietà Della Valle.

Il patron di Mediacom Communications e dei News York Cosmos starebbe trattando l’acquisto della Fiorentina da ormai un anno e secondo la Gazzetta dello Sport tali voci non sarebbero così infondate, anzi, la trattativa sarebbe molto vicina alla felice conclusione. Il nome di Commisso è molto noto anche alle cronache Milan: l’imprenditore lo scorso anno cercò di acquisire le quote di maggioranza del club rossonero trattando con l’ex patron cinese Yonghong Li. Un passo che però Commisso non è riuscito a compiere, anche per via della decisione di Elliott Management di gestire autonomamente il Milan.

Il magnate di origine italiana dunque ha virato su un club meno prestigioso ma comunque storico e dalla tifoseria molto accanita, la Fiorentina, che dopo un anno così difficile potrebbe rialzarsi grazie all’aiuto d’oltre oceano.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

