MILAN NEWS – C’è chi crede che, dopo Spal-Milan di domani sera, qualunque sia il risultato finale di questo incontro, l’avventura rossonera di Gennaro Gattuso giungerà al termine.

Nonostante in molti non si sono detti soddisfatti del campionato svolto dalla squadra rossonera, che per alcuni punti persi nella fase calda della stagione rischia di ritrovarsi ancora una volta fuori dalle ‘big’ e dunque lontana dalla zona Champions League. L’ultima giornata sarà decisiva e potrebbe ribaltare le cose, ma servirà un mezzo miracolo al Milan per ritrovarsi tra le prime quattro della classifica finale.

Oggi l’edizione di Tuttosport ha riportato un dato statistico che promuove almeno in parte il lavoro di Gattuso: il tecnico attuale del Milan ha matematicamente raggiunto il miglior risultato, a livello di punti, degli ultimi sei anni, ovvero dal 2013 ad oggi. I 65 punti finora conquistati, ad una giornata dalla fine, rappresentano il miglior bottino in questo lasso di tempo.

Peggio andò ai vari allenatori che si sono succeduti nel recente passato, da Clarence Seedorf a Vincenzo Montella, passando per i vari Inzaghi, Brocchi, Mihajlovic. Inoltre la media-punti di Gattuso è di 1,78 punti, la seconda migliore degli ultimi sei campionati, leggermente inferiore a quella ottenuta da Seedorf da gennaio a giugno 2014 (1,84 punti per partita).

