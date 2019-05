MILAN NEWS – Gennaro Gattuso e Leonardo: come riferisce La Gazzetta dello Sport, ne rimarrà – forse – soltanto uno. E col dirigente brasiliano con un piede già fuori dal Milan, quel qualcuno alla fine potrebbe essere proprio Rino. Ammesso, chiaramente, che stasera centri una super qualificazione in Champions League che salverebbe la stagione.

Il tecnico rossonero – riferisce la rosea – è infatti più vivo che mai. Perché c’è stato ribaltone totale in casa Diavolo rispetto a un mese fa: ora in discussione ci sono Leonardo e Paolo Maldini, e alla fine Gattuso potrebbe riprendersi la scena a gran sorpresa. Merito di un Milan comunque in corsa fino alla fine, di una gestione totale tra campo ed extra del tecnico piaciuta a Ivan Gazidis e, in fondo, anche di mancanza di alternative, considerando che i primissimi nomi sono difficilmente ingaggiabili senza la possibilità di investimenti, i quali saranno limitati anche in caso di quarto posto finale.

Ferrara diventa quindi lo spartiacque totale per la società di Via Aldo Rossi. Perché in caso di grande festa stasera in Emilia Romagna, può succedere di tutto e Ringhio lo sa benissimo. Ecco perché – riferisce la Gazzetta – ultimamente sta inviando più e più segnali ad Elliott Management Corporation. L’ultimissimo è giunto appunto ieri: “È difficile spiegare cosa significa allenare in un club del genere. Farò di tutto per starci il più lungo possibile, allenare il milan è un sogno che spero possa continuare”. Un messaggio cristallino ai massimi vertici, che verrà valutato però solo in caso di grande epilogo dopo un anno di tormenti e sofferenze.

