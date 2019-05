MILAN NEWS – L’andamento dell’ultima giornata di campionato sarà decisivo per il futuro del Milan, e non solo per quanto riguarda i traguardi e le questioni economiche.

I rossoneri, se dovessero giungere tra le prime quattro nella classifica finale, potranno programmare con maggiore serenità il proprio futuro, avendo introiti importanti dall’UEFA e soprattutto la certezza di poter partecipare alla Champions League dopo diversi anni di assenza.

Dal piazzamento finale del Milan dipenderà anche un’altra questione, ovvero la data di inizio della nuova stagione, in particolare del raduno estivo a Milanello. Come scrive il Corriere dello Sport, se la banda Gattuso dovesse raggiungere il quarto posto tanto agognato potrà cominciare la preparazione con calma, senza esagerata fretta, e partecipare senza alcun problema alla International Champions Cup estiva negli Stati Uniti tra fine luglio ed inizio agosto.

Stesse tempistiche anche in caso di conferma dell’attuale quinto posto, che trascinerebbe il Milan direttamente alla fase a gironi dell’Europa League. Al contrario, se i rossoneri dovessero scendere al sesto posto finale, sarebbero costretti ad iniziare il ritiro estivo ben prima, già dalla prima settimana di luglio, e vista la concomitanza con i preliminari di Europa League (già affrontati nel 2017) il Milan dovrà rinunciare ad almeno un paio di amichevoli internazionali programmate.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

