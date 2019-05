Alessio Romagnoli è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ nel post Spal-Milan. Il capitano rossonero ha commentato con grande rammarico il risultato di questa sera: non quello di Ferrara, ma quello delle altre partite che interessavano.

Empoli e Sassuolo non sono riuscite nel miracolo, quindi Inter e Atalanta sono in Champions League e il Milan chiude al quinto posto. Romagnoli spiega: “Dispiace… Speravamo in risultati diversi, però è andata così”. Su cosa è mancato in questa stagione: “E’ mancato chiudere diverse partite e fare meno errori in partite semplice. Ce la siamo giocata, ormai è andata così”.

Sulla partita che vorrebbe rigiocare: “Il derby, o anche la partita col Parma, eravamo ad un passo dalla Champions”. Infine sul suo futuro non ha nessun dubbio: “Io sto bene qui e resto qui, poi dovete chiedere alla società”.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it