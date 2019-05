NEWS MILAN – 38^ e ultima giornata di Serie A. Il Milan ospite a Ferrara della SPAL già salva, ma con voglia di chiudere bene davanti al proprio pubblico.

I rossoneri devono vincere e sperare in un passo falso di Inter o Atalanta per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Intanto sono state appena diramate le formazioni ufficiali del match. Gennaro Gattuso conferma il solito 4-3-3 con nessuna sorpresa rispetto alle indiscrezioni della vigilia. Recupera Ignazio Abate, titolare sulla fascia destra con Andrea Conti in panchina. Tra i titolari ancora Fabio Borini nel tridente offensivo, con Hakan Calhanoglu abbassato nei tre di centrocampo insieme a Kessie e Bakayoko. Krzysztof Piatek centravanti assistito da Jesus Suso. Di seguito in grafica le formazioni ufficiali del match al Paolo Mazza di Ferrara:

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Murgia, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

Allenatore: Semplici.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Allenatore: Gattuso.

Here’s our starting XI for the final showdown 🔴⚫ L’11 scelto da Mister Gattuso per #SPALMilan 🔴⚫@BioscalinITA pic.twitter.com/dYsshSMBfS — AC Milan (@acmilan) 26 maggio 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

