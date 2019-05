NEWS MILAN – Qualificarsi alla prossima Champions League per il Milan sarà impresa ardua, anche perché non basterà battere la SPAL ma bisognerà anche sperare che una tra Atalanta e Inter non faccia bottino pieno contro Sassuolo ed Empoli.

Intanto la squadra rossonera è già arrivata allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, dove il match comincerà alle ore 20:30 in contemporanea con tutti gli altri campi. Nel pre-partita, ai microfoni di Milan TV, intervista per Pepe Reina: “Siamo carichi a molla, non c’è un’altra possibilità che non sia la vittoria. Siamo venuti fino qui per fare le cose giuste. Siamo consapevoli dell’importanza della partita e della difficoltà perché loro si giocano il decimo posto. Qui nessuno ti regalerà niente. Sugli altri campi sarà la stessa cosa. Dobbiamo vincere e poi vediamo”.

Sarà complicato non guardare anche a cosa succede a San Siro e al Mapei Stadium: “Stiamo concentrati sul nostro, le informazioni ci arriveranno, ma dobbiamo fare una buona partita e portare a casa i tre punti. Oggi è una finale, ognuno di noi deve fare il 10% in più, uno scatto, una corsa, una parola”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

