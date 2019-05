Let’s bid farewell to the 2018/19 season with 5⃣ masterpiece curtain-closers from the past 💫 🔚

Salutiamo la stagione con i nostri gol più belli segnati all’ultima giornata ⚽🔚

Scopri le sorprese rossonere che ti ha riservato @Starcasino_it su https://t.co/kEUwMzzM7F 🔍 pic.twitter.com/8w3TSrhi5i — AC Milan (@acmilan) 26 maggio 2019

NEWS MILAN – Alle 20:30 la 38^ e ultima giornata di Serie A: sarà SPAL-Milan una sfida assolutamente da vincere per i rossoneri, che poi dovranno sperare che almeno una tra Inter ed Atalanta, rispettivamente contro Empoli e Sassuolo, non ottengano i tre punti.

Aspettando il fischio d’inizio, andiamo a scoprire 10 curiosità legate a questa attesissima sfida riportate da acmilan.com:

1) Il Milan ha vinto le ultime sei partite contro la SPAL in Serie A: la settima consecutiva costituirebbe un record nel bilancio contro i ferraresi.

2) Il Milan ha vinto le ultime due trasferte in Serie A contro la SPAL, segnando esattamente quattro reti in ognuna di queste (4-1 nel settembre 1967; 4-0 nel febbraio 2018).

3) Il Milan ha vinto le ultime tre partite di campionato, mantenendo la porta inviolata nelle due più recenti; i rossoneri non infilano tre successi consecutivi senza subire gol in campionato da marzo 2018 (quattro in quel caso).

4) Il Milan ha raccolto 65 punti fin qui dopo 37 giornate; nelle precedenti cinque stagioni di Serie A, i rossoneri non avevano mai guadagnato più di 64 punti a fine campionato.

5) Il Milan (17) è la seconda squadra che ha subito meno gol in trasferta in questo campionato, dietro soltanto alla Juve (15).

-> Per rimanere aggiornato e seguire tutte le news Milan, CLICCA QUI <-

6) Il Milan ha vinto otto delle ultime undici gare all’ultima giornata di Serie A (1N, 2P), incluso il successo della scorsa stagione, contro la Fiorentina (5-1).

7) Soltanto il Lille (sette) ha subito meno gol del Milan (nove) nel corso del primo tempo in questa stagione nei top-5 campionati europei.

8) Krzysztof Piatek (nove reti con i rossoneri), potrebbe diventare il primo giocatore nella storia della Serie A ad andare in doppia cifra di gol con due squadre diverse nello stesso campionato.

9) Gianluigi Donnarumma ha mantenuto sette volte la porta inviolata nel 2019 in Serie A: meno soltanto di Salvatore Sirigu (nove) nel periodo.

10) Jesus Suso ha realizzato sette gol nel campionato in corso: l’esterno spagnolo non ha mai fatto meglio in una singola stagione di Serie A. Suso ha inoltre fornito 10 assist in questo campionato: l’ultimo giocatore del Milan che ha confezionato 11 passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A è stato Zlatan Ibrahimovic nel 2010/11.

10 statistiche e curiosità per avvicinarci a #SPALMilan, ultima di campionato 🔜⚽👉🏻 https://t.co/21oSPX2XyK

La 38° giornata di #SerieATIM è alle porte, seguila in esclusiva su @DAZN_IT 📺👉🏻 https://t.co/ZNMndhoESK pic.twitter.com/ycT2TT0Kix — AC Milan (@acmilan) 26 maggio 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it