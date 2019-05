MILAN NEWS – E ora via alla rivoluzione targata Elliott Management Corporation. Finita la stagione, l’Ad Ivan Gazidis prepara un ribaltone totale in casa Milan tra staff dirigenziale, giocatori e, forse, anche allenatore.

Come riferisce l’edizione odierna del Corriere della Sera, si partirà dal Dt Leonardo, il quale, senza rassicurazioni sulla possibilità di intervenire con maggior autonomia nella gestione operativa del club, sta maturando l’idea di rassegnare le dimissioni. La convivenza con Gazidis – sottolinea il quotidiano – rende complicata la permanenza del brasiliano, tentato tra l’altro dalla Seleção dove potrebbe prendere il posto di Edu Gaspar ormai prossimo all’Arsenal. Troppo diverse le strategie di sviluppo tra i due manager rossoneri, e troppo limitato il raggio d’azione che l’attuale Dt pensa di avere: al suo posto, intanto, c’è già pronto Luis Campos.

E in quest’ottica è da monitorare anche la posizione di Paolo Maldini, il quale quest’anno ha lavorato a strettissimo contatto col 49enne di Rio de Janeiro. Cooptato in estate proprio su imput del sudamericano, bisogna capire se accetterà di affiancare un nuovo direttore sportivo, specialmente se gli venissero attribuiti solo compiti di mera rappresentanza. In questa rivoluzione, inoltre, è possibile il ritorno di Carolina Morace, allenatrice del Milan femminile in questa stagione, il cui addio è stato dettato da attriti proprio con Leonardo. Certa invece è la separazione da Mario Beretta, soprattutto dopo la retrocessione choc della Primavera retrocessa.

