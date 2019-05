News Milan: post di fine stagione per Suso su Instagram.

Una stagione strana quella di Jesus Suso, partito forte e poi crollato nel rendimento per mesi. Solamente nelle ultimissime giornate di campionato una ripresa con buone prestazioni.

Tanto rammarico nell’aver visto un giocatore con le sue qualità praticamente assente in campo e non incisivo a lungo. In queste stagioni al Milan si è visto quanto lui possa essere importante quando è in giornata, un vero peccato che per diversi mesi non abbia dato l’apporto che ci si aspettava. Ora che la stagione è finita, è anche tempo di capire se l’ex Liverpool rimarrà oppure si trasferirà altrove.

Intanto Suso su Instagram ha voluto scrivere un proprio pensiero sull’annata 2018/2019 appena terminata. Queste le sue parole: «La partita di ieri è stata lo specchio della nostra stagione. Gol, rimonte, distrazioni, illusioni, felicità, rimpianti, rimorsi e la gente a cantare per noi. Gli abbracci a fine partita non li dimenticherò mai. La Champions League non l’abbiamo centrata, ma abbiamo dato l’anima. Nonostante qualche errore e qualche momento negativo. Abbiamo onorato il Milan. Sempre. Sarà un’estate lunga e calda, ci saranno vacanze e mercato di mezzo. Ma sono certo che tra qualche giorno, avrò già voglia di ricominciare. Forza Milan».

Il numero 8 del Milan spiega che la squadra ha dato tutto, ovviamente dispiace per non aver centrato la Champions League ma ritiene che la maglia sia stata onorata. Non si può essere d’accordo con lui, viste le diverse partite negative giocate nel corso dell’annata. Vedremo adesso cosa ci riserverà il futuro. Parecchie cose dovrebbero cambiare. Sembra che Ivan Gazidis possa apportare una rivoluzione nei prossimi giorni. Anche Suso è in bilico.

