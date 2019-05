Clamoroso episodio durante l’allenamento di rifinitura del Chelsea all’Olipiac Stadoum di Baku alla vigilia della finale di Europa League contro l’Arsenal. Infatti, Maurizio Sarri ad un certo punto ha lasciato il campo.

L’allenatore dei Blues era visibilmente arrabbiato, ha lanciato il suo cappellino e l’ha poi scalciato. Sembra che l’origina del suo nervosismo sia da ricondurre ad uno scontro avvenuto tra David Luiz e Gonzalo Higuain durante la seduta. Il difensore brasiliano si sarebbe lamentato di un intervento eccessivamente energico del compagno, che ha provato a spiegarsi senza successo. Sarri si è infuriato, non vuole questi litigi nel giorno che precede un match importante. La sua reazione è stata sicuramente inattesa, comunque.

Sarri leaves the pitch angry as Higuain and Luiz seem having problems with each other. pic.twitter.com/bHQmXdUzRl

— Tus 🇫🇷 (@PrimeRLC) 28 maggio 2019