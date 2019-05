MILAN NEWS – Una bella novità è fuoriuscita dall’ultimo campionato di Serie A conclusosi nello scorso weekend.

In generale si è notata una crescita dei calciatori di nazionalità italiana, molti dei quali sono tornati a giocare con ruoli importanti all’interno delle big del nostro campionato. Non a caso Roberto Mancini, attuale C.T. azzurro, può godere di una scelta ottimale nel suo nuovo ciclo in Nazionale.

Il portale Opta Sports, come al solito sempre puntuale sulle statistiche ed i numeri del calcio italiano ed internazionale, ha oggi pubblicato sul profilo ufficiale Twitter la TOP-11 tutta italiana del campionato di Serie A 2018-2019, ovvero la migliore formazione possibile composta da soli calciatori italiani che vantano i dati migliori del torneo appena terminato.

All’interno della TOP-11 suddetta è presente anche un milanista, ovvero il capitano Alessio Romagnoli, schierato in una difesa tutt’altro che da sottovalutare assieme a Chiellini e Acarbi. Presenti anche due ex rossoneri come Petagna e El Shaarawy e anche un possibile futuro rinforzo del Milan come Sensi. Da sottolineare invece l’assenza in porta di Gigio Donnarumma, portiere rossonero e della Nazionale a cui è stato invece preferito il cagliaritano Cragno.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

