News Milan, quale allenatore dopo Gattuso? Jardim, Inzaghi e Giampaolo candidati.

Gennaro Gattuso lascerà la panchina del Milan. Nel corso della mattinata di oggi ci sarà il comunicato ufficiale che sancirà la separazione consensuale. Lo stesso Rino ha confermato che dirà addio.

Non ci sono più dubbi, i rossoneri avranno un nuovo allenatore. Ma chi prenderà il posto di Gattuso? Sia il Corriere dello Sport che Tuttosport confermano che Leonardo Jardim è un nome caldo. Al Monaco ha valorizzato tanti giovani e sarebbe un profilo adatto per la politica futura del Milan. Ha esperienza e conosce già Luis Campos, colui che dovrebbe diventare il nuovo uomo-mercato del club. Conosce pure Geoffrey Moncada, capo-scout milanista che in precedenza lavorava nel Principato. Dei contatti con Jardim sarebbero già partiti.

Le alternative sono italiane. Innanzitutto c’è Simone Inzaghi, che vorrebbe lasciare la Lazio nonostante Claudio Lotito spinga per farlo rimanere. L’allenatore emiliano spera ancora in una chiamata della Juventus, però anche l’idea Milan lo stuzzica. Anche lui si è dimostrato bravo nel valorizzare i proprio calciatori. È molto apprezzato. Altro profilo in corsa per la panchina rossonera sembra Marco Giampaolo, che si sente pronto a dire addio alla Sampdoria per approdare in una piazza più importante. Ha avuto ieri un incontro con il presidente Massimo Ferrero, che vorrebbe tenerlo a Genova. Tuttavia, di fronte a una chiamata importante verrebbe lasciato libero di andarsene. Difficile un ritorno di Massimiliano Allegri, fresco di addio alla Juventus.

