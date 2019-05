News Milan: Jardim non verrà a Milanello, il vice-presidente del Monaco lo conferma.

Non sarà Leonardo Jardim il sostituto di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan. L’attuale allenatore del Monaco non lascerà il Principato. Il vice-presidente e direttore generale Oleg Petrov nelle scorse ore ha confermato che il portoghese rimarrà al suo posto. Lo ha annunciato in occasione della festa annuale per gli abbonati.

Jardim sembrava un profilo adatto alle esigenze del Milan, intenzionato a puntare sui giovani per il futuro. Il tecnico lusitano è uno abile a valorizzare i talenti e in questi anni ha svolto un buon lavoro nella squadra monegasca. Questa stagione è stata travagliata, con tanto di rischio retrocessione, però in quelle scorse il suo operato è stato ottimo.

Si era vociferato dell’arrivo di Luis Campos come direttore sportivo che avrebbe portato proprio Jardim al Milan. I due si conoscono per aver lavorato assieme al Monaco e sembrava che l’operazione potesse andare in porto. Tuttavia, l’attuale ds del Lille in realtà non verrà in Italia e neppure l’allenatore portoghese. Il club rossonero si affiderà ad altre figure. Nei prossimi giorni l’amministratore delegato Ivan Gazidis sarà chiamato a prendere decisioni importanti. I tifosi sono in attesa, vogliono conoscere il nome del nuovo mister e del sostituto di Leonardo. Senza dimenticare che Paolo Maldini deve ancora decidere se restare o meno.

Oleg Petrov vient également d’annoncer que Leonardo Jardim serait toujours l’entraîneur de l’AS Monaco la saison prochaine. — AS Monaco Mercato (@ASM_Mercato) 28 maggio 2019

Oleg Petrov ha annunciato che Leonardo #Jardim sarà ancora l’allenatore del #Monaco anche nella prossima stagione. ❌ Quindi niente #Milan! — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) 28 maggio 2019

Oleg Petrov announced in AS Monaco annual party

That Leonardo Jardim will continue as manager of AS Monaco pic.twitter.com/A6XGFttvmC — ASMonacoEng (@ASMonacoEnglish) 28 maggio 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it