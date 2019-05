Europa League, Chelsea-Arsenal: formazioni, diretta TV e streaming della finale.

Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Baku, capitale dell’Azerbaigian, si gioca la finale di Europa League 2018/2019 tra Chelsea ed Arsenal. Un derby tutto inglese, come vedremo anche sabato 1° giugno in Champions con Tottenham e Liverpool a Madrid.

La squadra di Maurizio Sarri arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato l’Eintracht Francoforte ai rigori in semifinale. I Blues, che hanno concluso in terza posizione la Premier, hanno già alzato il trofeo nel 2013 con Rafa Benitez in panchina. I Gunners, invece, si sono sbarazzati senza troppi problemi del Valencia. Mister Unai Emery è uno specialista di Europa League, dato che ne ha vinte tre alla guida del Siviglia. La squadra non ha mai vinto questa competizione, l’ultimo successo internazionale risale alla Coppa delle Fiere 1993-1994.

Europa League, finale Chelsea-Arsenal: formazioni, diretta TV e streaming

La finale Chelsea-Arsenal potrà essere vista in diretta TV su su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252. Gli abbonati potranno seguire il match anche in diretta streaming sulle app SkyGO e NowTV. Per coloro che non hanno abbonamenti, la partita di Europa League sarà comunque visibile in chiaro sul canale TV8. Disponibile anche la diretta streaming sul sito ufficiale TV8.it.

Intanto sono uscite anche le formazioni ufficiali di Chelsea-Arsenal. Ecco gli schieramenti scelti da Sarri ed Emery per la gara di Baku.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Christensen, Emerson Palmieri; Kanté Jorginho, Kovacic; Pedro, Giroud, Hazard.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.

📓 TEAM NEWS: How Chelsea & Arsenal start in Baku 😮#UELfinal pic.twitter.com/clobbTdKhL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 29 maggio 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it