NEWS MILAN – Nuova vita in arrivo per Gennaro Gattuso e Leonardo. Prima una lunga e meritata pausa, perché l’annata è stata intensa e logorante, poi si guarderà al futuro. E sembrerebbero esserci già diverse ipotesi sullo sfondo di entrambi gli ex uomini del Milan di Elliott Management Corporation.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, seppur al momento non vi è un’offerta concreta, ci sarebbero già diverse soluzioni per il tecnico calabrese. L’orientamento di massima sarebbe privilegiare la pista estera, con la Spagna in cima alla lista delle preferenze. A comandare però saranno la portata del progetto di crescita, la programmazione e una richiesta intangibile: chi lo vorrà, dovrà comprare il pacchetto completo con l’intero staff. Ovvero dieci persone. In Italia – riferisce la rosea – ci sarebbe stato un sondaggio della Roma meno recente e un altro della Sampdoria invece non troppo datato, a cui però per il momento non è stato dato seguito.

Ma non finisce qui. Perché nelle ultime ore si è fatto anche il nome della Lazio per Rino, magari nell’ambito di un’ipotesi ardita che contemplerebbe dunque uno scambio con Simo Inzaghi che si accomoderebbe sulla panchina del Diavolo. Attenzione, inoltre, alla strada che porta alla Fiorentina: è vero che Vincenzo Montella ha altri due anni di contratto, ma l’imminente cambio di proprietà fra i Della Valle e Commisso potrebbe cambiare drasticamente gli scenari. E sarebbe una piazza che a Gattuso probabilmente non dispiacerebbe. L’ultima ipotesi in ordine di probabilità porta in località molto più distanti, sulla cartina e in termini calcistici: Cina o Emirati Arabi. Scenari molto, molto difficili da veder andare in porto.

Appare un po’ più delineato invece il futuro di Leonardo, che balla tra un incarico alla federcalcio brasiliano e un ritorno in Francia al PSG. Alla fine – rivela la rosea – dovrebbe spuntarla la chance transalpina, dove l’altro giorno a Doha si è tenuto un super vertice fra la proprietà e i principali membri del club parigino e le voci su un cambiamento alla direzione sportiva continuano a rincorrersi.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it