MILAN NEWS – Rivoluzione Milan, in entrata e in uscita. Perché tra le diverse figure che hanno salutato e saluteranno Milanello nelle prossime ore, ce ne sono tante altre in arrivo per rinforzare il management della società sotto la gestione di Ivan Gazidis.

Proprio dall’Arsenal, intanto, è in arrivo un’altra figura importante. Come infatti conferma anche Tuttosport oggi in edicola, dai Gunners arriverà sicuramente Shad Forsvthe: attuale Head of performance del club inglese, diventerà il prossimo coordinatore atletico dei rossoneri. E non finisce di certo qui. Perché qualora Paolo Maldini qualora accettasse il ruolo da direttore tecnico del Diavolo, ci sono due idee per il ruolo da vice: la promozione di Geoffrey Moncada, il giovane talent-scout voluto da Gazidis a capo degli osservatori, o Angelo Carbone, amico di Maldini con patentino da direttore sportivo. Più probabile però che l’ex centrocampista possa ricoprire l’incarico di responsabile del settore giovanile al posto i Mario Beretta, il quale pagherà la retrocessione della Primavera e non solo: durante la sua cessione, infatti, si è interrotto anche il lancio di giovani in prima squadra, puntuale e abituale invece con Filippo Galli al comando.

Un’altra ipotesi porta a un dirigente che ha lavorato con l’Ad milanista a Londra: Sven Mislintat, attuale Ds dello Stoccarda appena retrocesso in Germania. Ma lui non ha responsabilità: era arrivato appena da pochi mesi. Per quanto riguarda invece la panchina dei giovani – rivela Ts – occhio a un possibile ritorno di Marco Amelia.

