MILAN NEWS – Ancora tutto buio ed oscuro riguardo al futuro di Simone Inzaghi, uno degli allenatori italiani del momento, non a caso tra i più chiacchierati anche a livello di mercato.

Il mister della Lazio deve ancora capire se restare nella capitale oppure cambiare aria e cominciare un’avventura diversa. In casa biancoceleste si prevede un imminente incontro tra le parti: in realtà, come scrive anche il Corriere dello Sport, già ieri Inzaghi e il patron Claudio Lotito si sarebbero dovuti aggiornare a Formello, ma tale meeting pare essere slittato per gli impegni del presidente laziale.

Possibile che i due si incontrino oggi, dopo l’assemblea di Lega a cui parteciperà Lotito, altrimenti il tutto potrebbe slittare alle prossime settimane visto che Inzaghi a breve partirà per gli Stati Uniti in vacanza, come programmato ormai da tempo.

Si attendono novità in tal senso e il club più interessato appare essere il Milan, che da giorni ha cominciato a seguire da vicino le mosse della Lazio e di Inzaghi stesso, nella speranza di aprirsi un varco e convincere il fratello minore di Super-Pippo a diventare il nuovo allenatore rossonero. Marco Giampaolo resta una pista forse più semplice e praticabile al momento, ma Inzaghi pare godere di una stima maggiore dalle parti di Milanello.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

