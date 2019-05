MILAN NEWS – Continuano a susseguirsi le notizie relative a quello che è il tema principale del momento in casa Milan: la ricerca del nuovo allenatore.

Il dopo-Gattuso dovrebbe essere un tecnico preparato, maturo ma che possa sia lavorare con i giovani talenti, valorizzandoli al massimo, sia con i calciatori più esperti e maturi, in pratica lo zoccolo duro del Milan odierno.

Intanto Sportmediaset insiste nell’affermare che il preferito del Milan, o meglio la pista al momento più praticabile, appare quella che porta a Marco Giampaolo. Il mister della Sampdoria attende l’offerta giusta per cambiare aria dopo diverse stagioni positive in Liguria e quella rossonera sembra essere l’occasione della vita per un tecnico che ha sempre fatto bene in provincia o in piazze poco ambiziose.

Sarebbe addirittura Paolo Maldini, dirigente in attesa di chiarire il proprio futuro professionale nel Milan o altrove, a sponsorizzare la candidatura di Giampaolo: addirittura l’ex capitano si sarebbe mosso personalmente come un vero direttore tecnico per cercare di avvicinare l’allenatore di Bellinzona a Milanello. Il profilo appare idoneo a quello che sarà il nuovo progetto rossonero, incentrato sui giovani talenti e su un mercato al risparmio vista la mancata qualificazione Champions e i pochi introiti in arrivo dalle competizioni europee.

Giampaolo sarebbe un ‘Piano B’, dato Simone Inzaghi resta l’obiettivo più desiderato, però in crescendo visto che il tecnico laziale non è ancora sicuro di riuscire a lasciare la capitale. Infatti il presidente Claudio Lotito preme per tenerlo alla guida della Lazio, forte di un contratto fino al 2020. Invece il mister della Sampdoria, come detto sostenuto da Maldini, è pronto a fare le valigie per cominciare l’esperienza al Milan.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

