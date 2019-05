Il Milan deve decidere quale sarà il successore di Gennaro Gattuso in panchina. Una scelta verrà presa dopo la risposta di Paolo Maldini. Se quest’ultimo accetterà di diventare direttore tecnico, allora inciderà nell’individuazione del prossimo allenatore. Altrimenti, se ne occuperà una nuova figura dirigenziale che andrà trovata da Ivan Gazidis.

Secondo Sky Sport, il candidato principale a prendere le redini della squadra è Simone Inzaghi. Le sue quotazioni sono in salita. Vuole lasciare la Lazio e difficilmente potrà andare alla Juventus, sua prima opzione, dato che sulla panchina bianconera dovrebbe approdare Maurizio Sarri. Il presidente Claudio Lotito sta facendo qualche resistenza, vorrebbe far valere il contratto in scadenza a giugno 2020 e magari rinnovarlo. Il tecnico piacentino preferisce lasciare Roma e mettersi alla prova altrove. Trasferirsi al Milan lo stuzzica certamente.

Per la sostituzione di Gattuso rimangono in piedi anche altre opzioni. I nomi sono sempre gli stessi: Marco Giampaolo della Sampdoria, Roberto De Zerbi del Sassuolo ed Eusebio Di Francesco ex Roma. Simone Inzaghi sembra essere in vantaggio su tutti gli altri colleghi. Alla Lazio ha svolto un buon lavoro e ha maturato una discreta esperienza. Ha vinto anche l’ultima Coppa Italia. Può essere lui il profilo al quale affidare il nuovo progetto Milan.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it