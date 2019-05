MILAN NEWS – In questo momento, se si dovesse descrivere un ipotetico borsino sul futuro allenatore del Milan, colui che possa raccogliere l’eredità di Gennaro Gattuso a breve.

Sembra al momento una corsa a due fra i nomi italiani più apprezzati dalla dirigenza: Marco Giampaolo della Sampdoria e Simone Inzaghi della Lazio. Su di loro appare molto forte il pressing del club rossonero, che attende il momento buono per decretare il mister per la prossima stagione.

Dalle ultime indiscrezioni di Sportmediaset, le quotazioni di Inzaghi sembrano a ribasso, viste le difficoltà dell’allenatore nel liberarsi dalla Lazio. Ci vorrà del tempo per capire se il patron Lotito accetterà di trovare un accordo per la rescissione consensuale, ma il Milan non vuole aspettare troppo: dunque Giampaolo torna ad essere in pole, un nome che piace soprattutto a Paolo Maldini e che già la prossima settimana dovrebbe riuscire a liberarsi dal contratto con la Samp.

Entrambi dovrebbero avere un 40% come percentuale da possibili prossimi allenatori del Milan. Molto dipenderà anche dalla permanenza dello stesso Maldini, che ha individuato i suddetti tecnici per la successione di Gattuso. Con un eventuale addio dell’ex capitano potrebbero invece aprirsi piste estere scelte personalmente da Ivan Gazidis: ad esempio quella che porta a Sergio Conceiçao del Porto.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

