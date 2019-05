News Milan: Maldini e Gazidis si sono visti anche oggi. L’ex capitano non ha ancora dato una risposta.

Sono ore di grande attesa per la tifoseria del Milan. Tutti aspettano con ansia quale sarà la risposta di Paolo Maldini, che martedì pomeriggio ha ricevuto la proposta di diventare responsabile dell’area tecnica del club rossonero.

Si è preso del tempo per decidere. Oggi nulla, sono previste novità per domani o al massimo domenica. Elliott Management ha fretta di risolvere questo punto per programmare la prossima stagione per la composizione dirigenziale e della rosa. Intanto come scrive ‘ANSA’ oggi c’è stato un nuovo incontro fra Maldini e Gazidis a Casa Milan: a quanto risulta, l’ex capitano non ha ancora dato una risposta all’offerta. Intanto l’amministratore delegato sudafricano nelle prossime ore partirà per Madrid, dove assisterà alla finale di Champions League fra Tottenham e Liverpool domani sera.

Quindi Maldini non avrebbe ancora sciolto le riserve. Le sue riflessioni, ricorda ‘ANSA’, sono incentrate sulla valutazione delle responsabilità e le libertà di manovra previste nel nuovo ruolo. Un’altra condizione posta dall’attuale direttore sviluppo strategico del Milan è la creazione di un proprio staff: vorrebbe al proprio fianco Alessandro Costacurta nel ruolo di team manager ed Angelo Carbone come responsabile del settore giovanile.

Redazione MilanLive.it

