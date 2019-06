MILAN NEWS – Ancora un weekend di attesa, poi la risposta di Paolo Maldini a Ivan Gazidis arriverà. E nonostante le perplessità che ancora accompagnano l’attuale direttore sviluppo strategico area sport del Milan, alla fine potrebbe essere positiva.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, filtra un moderato ottimismo dal club rossonero ed è lecito aspettarsi un sì finale. Ieri sembrava anche il giorno giusto per pronunciarlo, invece ogni decisione è stata ulteriormente rimandata tra 48 ore quando l’A.d. rientrerà da Madrid per la finale di Champions League. Il tutto anche perché, nel frattempo, Elliott Management Corporation ha accettato la controproposta avanzata da Maldini nelle ultime ore: l’autonomia decisionale è garantita, ok anche sul suo staff, tipo l’inserimento di Angelo Carbone per la Primavera rossonera, e c’è disponibilità anche per l’ingaggio e il contratto. Resterebbe in sospeso solo il discorso del budget, ma quello è un tema delicato per fare promesse nell’immediato e andrà studiato il tutto man mano. In ogni caso, il verdetto è atteso per inizio settimana e non oltre: Elliott ha fretta.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it