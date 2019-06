MILAN NEWS – Qualche dubbio sul futuro impegno europeo del Milan persiste ancora, visto che la società rossonera potrebbe essere ancora una volta penalizzata dalla UEFA.

A rischio c’è la partecipazione alla fase a gironi dell’Europa League, anche se il Milan in qualche modo ha fatto sapere che, in caso di pesante sanzione come già accaduto un anno fa, non sarebbe così certa di presentare ricorso bensì di accordarsi per un anno senza coppe europee venendo incontro alla risoluzione del Fair Play Finanziario.

A prescindere da come andrà la suddetta questione, il Milan ha deciso di cominciare la propria stagione dalla seconda settimana di luglio. Come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra rossonera, con tanto di nuovo allenatore e forse anche diversi volti nuovi in rosa, comincerà il ritiro estivo a Milanello non prima del 7-8 luglio.

Servirà ancora capire quale sarà la data esatta del raduno, ma intanto, avendo evitato il rischio di dover giocare i preliminari di Europa League a fine luglio, il Milan conferma la partecipazione all’ormai noto torneo estivo International Champions Cup 2019, che si disputerà negli Stati Uniti e che vedrà Romagnoli e compagni sfidare in amichevole Bayern Monaco, Benfica e Manchester United.

