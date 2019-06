MILAN NEWS – E’ tempo di tirare le somme: il Milan ha fretta. Con le uscite di Leonardo, Gennaro Gattuso e una nuova sentenza UEFA attesa in settimana, Elliott Management Corporation ha urgenza di riordinare la situazione e tutto passa attraverso Paolo Maldini e la sua risposta.

Come riferisce SkySport, l’amministratore delegato Ivan Gazidis, in realtà, starebbe però ancora valutando la controproposta avanzata da Maldini nelle ultime ore. Le parti però sono in continuo aggiornamento, e l’attuale direttore sviluppo strategico area sport rossonero è tenuto a dare una risposta non oltre l’inizio della settimana. Molto probabilmente – rivela l’emittente televisiva – il dirigente milanista romperà gli indugi tra oggi e domani, così da permettere alla società di iniziare a programmare indipendentemente dall’esito della sua decisione.

Per la panchina, intanto, in pole position resta sempre Marco Giampaolo, con la Sampdoria pronta a dirottare su Stefano Pioli per la prossima stagione. Secondo quanto aggiunge SportMediaset, il tecnico nato a Bellinzona starebbe anche già a lavoro per la rescissione consensuale così da abbracciare quanto prima la causa rossonera. E in casa Diavolo potrebbe portare eventualmente anche due suoi fedelissimi: Joachim Andersen e Dennis Praet.

Redazione MilanLive.it

