Przerywamy ten mecz, by przedstawić naszą drużynę napastników. pic.twitter.com/JLopNzDn0K — Netflix Polska (@NetflixPL) 1 giugno 2019

MILAN NEWS – I grandi appassionati di serie televisive internazionali fremono, visto che sta per tornare uno degli show più visti ed apprezzati degli ultimi anni.

Si tratta de ‘La Casa di Carta‘, serie di origine spagnola che a luglio tornerà in auge con la terza attesissima stagione. La storia della banda che ha svaligiato la zecca di stato guidata dal geniale piano del ‘Professore’ tornerà a far parlare di sé con una stagione davvero sorprendente.

E intanto Netflix, l’emittente streaming che ha prodotto il suddetto show, ha pubblicato un promo davvero simpatico con tanto di sorpresa per i tifosi del Milan e non solo: nella pubblicità della versione polacca oltre agli attori del cast principale spunta anche Krzysztof Piatek.

L’attaccante rossonero, vestito con la classica tutona rossa e la maschera di Salvador Dalì, compare nel promo come guest-star esibendosi con la sua ormai nota esultanza da pistolero. Un siparietto ironico per il bomber del Milan che ha terminato la sua prima stagione rossonera in calo ma che appare pronto e carico per quella successiva. Magari esaltato anche da questa piccolissima apparizione da attore.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

