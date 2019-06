MILAN NEWS – C’era anche Pepe Reina ieri sera al Wanda Metropolitano tra i tanti ospiti d’eccezione. E nel corso di un evento a Madrid organizzato da Banco Santander prima della finale di Champions League, il portiere del Milan ha rilasciato una breve intervista al Corriere dello Sport.

Si parte proprio dal Diavolo e dalle aspettative della prossima stagione: “Come tutti i milanisti, mi aspetto un Milan in crescita, un Milan competitivo e che punti a migliorarsi. Quest’anno dopo 6 anni lo siamo stati e abbiamo finito il campionato a un punto dalla Champions, ma purtroppo dobbiamo riprovarci l’anno prossimo”. E sul nuovo allenatore rossonero: “Lo deve decidere la società, un allenatore che sia in grado di far crescere il Milan, ma sono sicuro che faranno la scelta giusta. Chiunque sia gli daremo una mano sin dal primo giorno”. Quando gli viene chiesto se gli piacerebbe lavorare nuovamente con Rafa Benitez, il 36enne spagnolo risponde così: “E’ un altro grande allenatore, ma sono tutte ipotesi. Quando si prenderanno le decisioni sarà il momento di parlare e di esprimere il proprio pensiero”.

Oltre alla situazione in casa Milan, c’è spazio anche per il capitolo Sarri-Juventus. E lì Reina non le manda a dire: “Quello che proprio non digerisco è l’ipocrisia, anche da parte di certi tifosi. Il calcio è il calcio, lui ha dato sempre il massimo e ha prodotto un calcio bellissimo nel suo periodo a Napoli, questo va difeso, ammirato e rispettato. Poi è andato altrove perché il calcio ti porta a quello e se andrà, perché non lo sappiamo ancora, alla Juventus, allora bisognerà accettarlo. Avrà i suoi motivi e purtroppo bisogna dire che in questo momento in Italia la società e la squadra più competitiva ce l’ha proprio la Juventus. Vi dico solo che la mia ammirazione per lui non cambierà di una virgola, che alleni la Juve o un’altra”.

Redazione MilanLive.it

