MILAN NEWS – Gli indizi sembrano andare tutti verso la stessa direzione: Marco Giampaolo dovrebbe essere il prossimo allenatore del Milan.

Il tecnico della Sampdoria a breve dovrebbe trovare l’accordo con il suo presidente Massimo Ferrero per la rescissione consensuale, che porterà il mister nativo di Bellinzona ad essere libero di scegliere il proprio destino professionale.

Intanto si comincia a parlare dei dettagli dell’accordo che Giampaolo ed il Milan dovrebbero sottoscrivere a breve per cominciare assieme la nuova stagione sportiva. I rossoneri, secondo le ultime news da Sportmediaset, avrebbero messo sul piatto un contratto triennale, dunque fino al giugno 2022, a 2 milioni di euro netti a stagione.

Una proposta decisamente allettante per Giampaolo, che attualmente percepisce dalla Samp poco più di un milione di euro all’anno e vanta un accordo in scadenza tra soltanto un anno. Un’offerta che sicuramente il tecnico ex Empoli e Cagliari dovrebbe accettare senza alcuna titubanza, sia perché si tratta di un vero e proprio raddoppio dal punto di vista degli emolumenti, sia perché finalmente avvererebbe il proprio sogno di allenare una ‘big’ del campionato italiano dopo tanti anni passati in maniera positiva e costruttiva nei club di provincia.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

