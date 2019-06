News Milan: Lucas Paquetà ha parlato di Gennaro Gattuso e della sua posizione.

Parole al miele quelle di Lucas Paquetà per Gennaro Gattuso, ormai ex allenatore del Milan. Il brasiliano, impegnato con la Nazionale in questi mesi per la Copa America, ha rilasciato alcune dichiarazioni ed ha parlato proprio del tecnico calabrese.

Ecco le parole dell’ex Flamengo riportate da ‘Sky Sport’: “Lavorare con lui è stata un’esperienza meravigliosa, mi ha dato supporto totale e mi ha aiutato nell’adattamento alla Serie A. Quello che ha fatto in allenamento, nello spogliatoio, il modo in cui ti considera, è qualcosa d’indescrivibile“.

Paquetà ha raccontato anche del suo adattamento al calcio italiano: “Volendo o no, il calcio in Italia è più tattico e si gioca di più senza palla. Ma con l’aiuto di Gattuso mi sono adattato bene capendo cosa volesse da me, qualcosa di diverso da diverso da ciò che facevo nel Flamengo, dove avevo altri compiti”.

Infine sulla sua posizione. Ammettere di preferire quella da trequartista: “Certo la posizione in cui gioco in Nazionale è quella che preferisco. In ogni caso, io so che posso dare di più, al Milan e al Brasile, e tenterò sempre di farlo. Sono felice di ciò che già sono, ma non mi basta“.

