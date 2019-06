CALCIOMERCATO MILAN – Se c’è un calciatore italiano sul quale tutte le big nostrane, e anche qualche club straniero, hanno messo gli occhi è certamente Sandro Tonali.

Il giovanissimo talento del Brescia ha concluso una stagione esaltante, con la promozione in Serie A da titolare con la maglia delle Rondinelle e che si concluderà con la partecipazione agli Europei Under-21 con la casacca azzurra.

Calciomercato Milan, Tonali sempre nel mirino dei rossoneri

Da tempo il nome di Tonali è finito nei radar del Milan, visto che il giovanissimo centrocampista classe 2000 non solo ha ammesso di tifare fin da piccolo i colori rossoneri, ma anche perché il suo profilo rientrerebbe perfettamente tra quelli idonei per il nuovo progetto del club rossonero, basato su calciatori sotto i 23 anni e tecnicamente molto dotati.

Secondo ciò che scrive oggi il Corriere dello Sport non è ancora svanita la possibilità di vedere Tonali in maglia milanista, visto che la dirigenza proverà ancora a convincere il calciatore diciannovenne a trasferirsi nella prossima stagione. Al Milan, probabilmente guidato da mister Giampaolo, servirà un regista vero e proprio in mezzo al campo e il profilo di Tonali sarebbe perfetto in tal senso.

Difficile però che il Brescia, neopromosso in A dopo otto stagioni di cadetteria, possa lasciar partire Tonali, sul quale starebbe costruendo la rosa per puntare alla salvezza nella prossima annata. Non è da escludere che il Milan possa strappare un pre-accordo con il club lombardo in vista degli anni successivi, lasciando che Tonali disputi da titolare la sua prima stagione in massima serie con il club in cui è cresciuto.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

