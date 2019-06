MILAN NEWS – Un video messaggio per Carlo Ancelotti direttamente da Los Angeles. E’ successo venerdì scorso, a Capri, nel pieno della festa organizzata dal mister per i 60 anni che festeggerà tra una settimana. Mittente: Zlatan Ibrahimovic.

Come infatti rivela La Repubblica oggi in edicola, il fuoriclasse svedese, a gran sorpresa, ha fatto gli auguri al proprio allenatore e – scherzando – ha anche aperto a un futuro in azzurro. “Se hai bisogno di me a Napoli, vengo di corsa a darti una mano…”: come riporta il quotidiano, sono state queste, precisamente, le parole pronunciate dal 37enne attualmente nella Major Soccer League.

Nulla di assolutamente serio – puntualizza il giornale -, anche perché per parametri ed età siamo lontani anni luce rispetto alla linea del presidente Aurelio De Laurentiis. Zlatan, inoltre, già lo scorso gennaio rifiutò la tentazione del richiamo rossonero spiegandone così i motivi: “Ci sono state molte voci, discorsi e chiacchiere su di me. Qualche contatto non lo posso negare, ma non ho mai pensato di lasciare i Galaxy così a breve. La mia intenzione è sempre stata quella di restare qui e, come ho detto, non ho ancora finito con la MLS. Ho iniziato bene, ma non sono ancora soddisfatto per i risultati, sono arrivato qui per vincere e nel secondo anno le cose dovranno andare diversamente”.

Redazione MilanLive.it

