Calciomercato Milan, Andersen e Praet: la Sampdoria fissa il prezzo. Occhio all’Arsenal.

Joachim Andersen e Dennis Praet sono due giocatori che Marco Giampaolo allenerebbe volentieri anche al Milan. Dopo averli valorizzati alla Sampdoria, il probabile prossimo mister rossonero sarebbe felice di averli nuovamente a disposizione.

Andersen è un difensore centrale che farebbe molto comodo, considerando che Mattia Caldara sarà infortunato per mesi e che Cristian Zapata andrà via alla scadenza del contratto. Il 23enne danese ha mostrato buone doti e ha ulteriori margini di miglioramento. E anche uno come Praet sarebbe utilissimo al Milan. È un centrocampista con ottime qualità tecniche e può servire per migliorare la mediana.

Calciomercato Milan, Andersen e Praet: il prezzo della Sampdoria e la minaccia Arsenal

Prima di concentrarsi sul calciomercato, il Milan sta sistemando il proprio organigramma dirigenziale e poi procederà con ingaggiare l’allenatore. Solo in seguito si focalizzerà sulla campagna acquisti-cessioni. Per poter investire, servirà probabilmente fare alcune cessioni prima. La Sampdoria valuta circa 50 milioni di euro il pacchetto Andersen-Praet. Non pochi soldi, dunque.

Inoltre, il Milan deve fare i conti con la concorrenza estera. I due giocatori piacciono in Premier League, soprattutto all’Arsenal. Secondo quanto rivelato da The Sun, i Gunners sarebbero pronti a offrire 37 milioni di sterline (42 milioni di euro) per acquistare i due gioielli blucerchiati. Una proposta importante, ma ancora inferiore a quella che è la pretesa del patron Massimo Ferrero.

Praet viene considerato l’ideale per sostituire Aaron Ramsey, che si trasferirà alla Juventus a parametro zero. Il 25enne centrocampista belga sogna un top club europeo e direbbe volentieri sì ad un trasferimento a Londra. Andersen potrebbe rimpiazzare Laurent Koscielny, difensore centrale che potrebbe dire addio in estate. Unai Emery ha dato l’ok per entrambi, vedremo se l’Arsenal affonderà con decisione e strapperà i due calciatori alla concorrenza del Milan.

