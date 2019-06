NEWS MILAN – Roberto De Zerbi è stato uno degli allenatori più apprezzati nel corso di questa stagione. Il suo Sassuolo si è salvato senza troppi problemi, esprimendo soprattutto un gran calcio.

Molti giocatori hanno accumulato esperienza e sono infatti ricercati da molti top club. Anche lo stesso De Zerbi è stato accostato a diverse squadre, tra cui il Milan. Oggi in un’intervista a Sportitalia ha riferito che rimarrà al Sassuolo anche la prossima stagione: “Resto al Sassuolo. Contatti con Roma ed altre squadre? Ci sono stati ma devo essere libero di fare il mio calcio”.

C’è anche tempo per una breve dichiarazioni sul futuro di alcuni suoi giocatori. In particolare su Stefano Sensi, accostato con insistenza al Milan negli ultimi mesi, soprattutto prima che Leonardo rassegnasse le dimissioni. Adesso si attenderà il nuovo d.s. se il regista neroverde, già nel giro della nazionale italiana, vestirà la maglia rossonera. Intanto De Zerbi dà il suo giudizio sulle qualità del giocatore: “Sensi è pronto per il grande salto. Demiral alla Juve? Un altro anno con noi gli farebbe bene”.

De Zerbi a @tvdellosport: “Resto al @SassuoloUS. Contatti con Roma ed altre squadre? Ci sono stati ma devo essere libero di fare il mio calcio. Demiral alla Juventus? Restare con noi un’altra stagione gli farebbe bene. Sensi invece pronto per il grande salto” #Sportitaliamercato — Luca Cilli (@Luca_Cilli) 5 giugno 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it