MILAN NEWS – Milan, Sampdoria e Marco Giampaolo: tutto virtualmente già definito, ma servirà ancora qualche giorno. Come infatti riferisce SkySport, l’annuncio per il nuovo tecnico rossonero non sarà questione di ore.

Elliott Management Corporation ha giustamente fretta, ma l’ufficialità non è imminente. Tant’è che il tecnico – in attesa di notizie – ne ha approfittato per fare qualche giorno di vacanze ma col cellulare ben saldo tra le mani. L’allenatore abruzzese attende una doppia chiamata: quella del Diavolo, che conferma il tutto pronto per raccogliere l’eredità di Gennaro Gattuso, e poi l’altra da Genova, dove c’è il presidente Massimo Ferrero deve relazionarsi per la risoluzione del contratto. Non sarà di oggi o domani, quindi, ma serviranno ancora diversi giorni per l’ufficialità.

Una cosa intanto è certa: sarà divorzio tra Giampaolo e il club blucerchiato. Il tecnico nativo di Bellinzona – riferisce l’emittente – non solo è desideroso di fare il grande salto, ma non ha nemmeno tollerato le nuove cessioni estive per far casse annunciate dal patron doriano. E a proposito di mercato Milan: non dovrebbero esserci solo under 23, ma ha saranno inseriti anche un paio di giocatori di esperienza per un mix necessario.

Redazione MilanLive.it

