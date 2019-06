News Milan, contatti continui con Giampaolo. Maldini cerca un direttore sportivo. Calciomercato non di basso profilo.

Marco Giampaolo, salvo sorprese, sarà il prossimo allenatore del Milan. L’attuale mister della Sampdoria è ormai il candidato unico per sostituire Gennaro Gattuso.

Sky Sport in serata conferma che sono continui i contatti tra Paolo Maldini e lo stesso Giampaolo. Inoltre la leggenda del Milan cerca sempre un nuovo direttore sportivo che lo affianchi nelle trattative di calciomercato. Il preferito è Igli Tare, che però sembra destinato a rimanere alla Lazio. Si valutano alternative.

Gianluca Di Marzio ha aggiunto qualcosa di importante: il Milan non sarà composto solamente da giovani talenti, non sarà un mercato al ribasso. Il club vuole fare una squadra importante anche con giocatori esperti. I tifosi devono aspettarsi una campagna acquisti non di basso profilo, secondo quanto rivelato dal noto giornalista di Sky Sport. Continua comunque a piacere Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo. In ogni caso, la società vuole fare le cose per bene e ci si aspettano buone operazioni dal Diavolo.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Ci sono alcuni tasselli da sistemare. La tifoseria del Milan è consapevole delle esigenze di bilancio del club, però spera di non vedere un ridimensionamento. La speranza è che venga avviato un valido progetto che possa riportare la squadra in alto.

Redazione MilanLive.it

