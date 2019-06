News Milan: ecco come giocherà Giampaolo con l’attuale rosa. Due ruoli per Paquetà, dipende da Suso.

Il Milan ha scelto Marco Giampaolo per il dopo Gennaro Gattuso. Nei prossimi giorni il tecnico si libererà dalla Sampdoria e potrà firmare. C’è già la stretta di mano con Paolo Maldini, colui che lo ha scelto e voluto fortemente per questo nuovo corso.

La ‘Gazzetta dello Sport’ di oggi ha ipotizzato sistema di gioco e uomini utilizzati con l’attuale rosa. Molto dipenderà anche dal calciomercato in entrata e alle cessioni di uno fra Jesus Suso, Hakan Calhanoglu e Franck Kessie, tre pedine chiave del Milan di Rino Gattuso. I rossoneri potrebbero ascoltare le eventuali offerte perché un’entrata importante dovrà esserci per forza. Giampaolo predilige giocatori di qualità e Suso e Calhanoglu lo sono. Il nuovo allenatore potrebbe valorizzarli con il suo modo di intendere e vedere il calcio. E con il suo modulo, tanto caro alla storia milanista: il 4-3-1-2, dove l’ago della bilancia sarà probabilmente Lucas Paquetà.

Paquetà l’ago della bilancia

La ‘Gazzetta dello Sport’ ha disegnato due Milan, entrambi con lo stesso modulo. Non è un integralista, ma considera quel sistema di gioco come il migliore per esprimere il suo calcio. Occhio però, perché Giampaolo ha spesso utilizzato anche il 4-3-2-1, che poi non è altro che una variazione di quello base. Come detto, l’uomo chiave può essere Paquetà, che con Giampaolo può fare sostanzialmente due ruoli: il trequartista alle spalle delle due punte oppure mezzala e intraprendere percorso simile a quello di Dennis Praet, passato da mezza punta a centrocampista basso. Con il brasiliano sulla linea mediana, ci sarebbe spazio per Suso fra le linee, da solo o con un altro. In questo caso non è da escludere un’evoluzione anche di Calhanoglu, che Giampaolo potrebbe trasformare in un play-maker, ruolo occupato a tratti anche con Gattuso e anche al Bayer Leverkusen. Il nuovo allenatore potrebbe lavorarci, in modo da sfruttare ogni risorsa della rosa. Attenzione però al calciomercato: il Milan è ancora sulle tracce di Stefano Sensi e piace da sempre Sandro Tonali.

