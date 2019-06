CALCIOMERCATO MILAN – Come ogni estate ormai da tre o quattro anni a questa parte appare scontato che Gianluigi Donnarumma possa essere considerato dai media come un pezzo pregiato alla mercé dei grandi club internazionali.

In queste ore si sta tornando a parlare di un suo possibile addio al Milan proprio nella sessione di mercato ormai informalmente cominciata. I conti del club rossonero non sono così eccelsi e la possibilità di una forte sanzione UEFA (con tanto di riduzione alla rosa e alle spese) potrebbe portare al sacrificio di almeno un big della rosa attuale.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, Raiola insiste: Donnarumma verso l’addio?

Oggi la redazione di Sportmediaset ha portato in auge nuovamente l’intenzione del suo agente Mino Raiola di provare a piazzare altrove Donnarumma. Una questione che evidentemente il procuratore italo-olandese non sembra voler mollare, visto che già in passato, in particolare due anni fa prima del suo rinnovo fino al 2021, aveva spinto per trovare una nuova squadra per Gigio.

Raiola è alla ricerca di offerte sostanziose e idonee per il proprio assistito, e stavolta pare che il Milan non si opporrà nel caso in cui arrivassero proposte sui 55-60 milioni di euro: l’occasione di una plusvalenza ‘top’ non dispiace a Ivan Gazidis e compagnia, inoltre il Milan in porta sembrerebbe ben coperto sia nell’immediato con un veterano come Pepe Reina, sia in futuro con il classe 2000 Alessandro Plizzari, titolare della Nazionale Under-20.

La squadra estera che potrebbe fare sul serio sul fronte Donnarumma è il PSG: al patron Al-Khelaifi il profilo del portiere italiano piace da tempo e sarebbe disposto a spendere cifre importanti per averlo a Parigi. Inoltre c’è da ricordare che i francesi hanno chiuso il rapporto con Gigi Buffon, potrebbero cedere il giovane Alphonse Areola (sempre gestito da Raiola) e dovrebbero lasciare a Francoforte il tedesco Kevin Trapp, che ha manifestato la volontà di restare all’Eintracht.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it