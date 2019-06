MILAN NEWS – Parte la spedizione casalinga dell’Italia Under-21, che nel mese corrente si giocherà l’Europeo di categoria partendo come una delle favorite.

La giovane Nazionale di Luigi Di Biagio dovrà affrontare nella fase a gironi (gare che si disputeranno tra Bologna e Reggio Emilia) squadre temibili come Spagna, Polonia e Belgio a partire dal 16 di giugno.

Intanto oggi il commissario tecnico degli ‘azzurrini’ ha diramato ufficialmente la lista dei 23 calciatori che faranno parte della rosa per l’Europeo: la brutta notizia riguarda il rossonero Davide Calabria, uno dei leader della squadra, che non ha recuperato al meglio dall’infortunio al perone ed è stato dunque escluso da Di Biagio, il quale ha preferito terzini sani e al top come Adjapong o Calabresi.

Il Milan sarà rappresentato da Patrick Cutrone, centravanti classe ’98 sul quale saranno riposte molte speranze azzurre in fatto di gol e pericolosità. Chiamati anche elementi al momento aggregati alla Nazionale maggiore, come i vari Barella, Pellegrini, Kean e Chiesa.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

