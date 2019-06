News Milan, ufficiale: Simone Inzaghi rinnova il contratto con la Lazio.

Simone Inzaghi rimane alla Lazio e con contratto rinnovato fino al 2021. In questi minuti il club biancoceleste ha comunicato ufficialmente il prolungamento dell’allenatore piacentino.

Già nei giorni scorsi il presidente Claudio Lotito aveva confermato il rinnovo, annunciando di fatto la permanenza di Inzaghi. Nonostante gli accostamenti a Milan e Juventus, il fratello di Filippo Inzaghi rimarrà a Roma. C’è voluto qualche incontro tra il tecnico e la dirigenza, ma poi l’accordo è stato trovato. Le parti hanno deciso di proseguire insieme, dopo la vittoria della Coppa Italia nell’ultima stagione.

Simone Inzaghi ha avuto le rassicurazioni che si aspettava. Sia a livello di ingaggio che di campagna acquisti il presidente Lotito e il direttore sportivo Igli Tare lo hanno convinto. Per lui sarà la quarta stagione alla guida della Lazio. Nel 2017 ha vinto anche una Supercoppa Italiana battendo la Juventus, diventando l’unico nella storia laziale ad aver vinto il trofeo sia da giocatore che da allenatore. Per la prossima annata l’obiettivo sarà cercare la qualificazione alla Champions, oltre che andare fino in fondo in Europa League.

📝 La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto di lavoro del Sig. Simone Inzaghi fino al 30/06/2021 🤩 #Inzaghi2021 ✍️ https://t.co/dtqbOTV1CB pic.twitter.com/kS0yV21UqZ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 6 giugno 2019

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it