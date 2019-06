Calciomercato Milan, Andersen felice alla Sampdoria ma sogna una big.

Joachim Andersen è uno dei giocatori che più frequentemente viene accostato al Milan negli ultimi tempi. Alla Sampdoria è stato valorizzato da Marco Giampaolo, colui che dovrebbe diventare a breve il nuovo allenatore rossonero.

Considerando l’infortunio di Mattia Caldara e l’addio di Cristian Zapata, la società dovrà prendere almeno due centrali per completare la difesa. Un giovane promettente come Andersen potrebbe fare comodo. Ovviamente la Sampdoria non è disposta a fare regali e chiede circa 25 milioni di euro per cederlo. Sulle tracce del 23enne danese c’è anche l’Arsenal.

L’ex giocatore del Twente ha concesso un’intervista a tipsbladet.dk ed è stato interpellato sul proprio futuro. Queste le sue parole: «Ho giocato una stagione in Serie A e sono cresciuto tanto. Inoltre ho appena firmato un nuovo contratto (fino al 2022, ndr). Posso crescere più facilmente alla Sampdoria e sono molto felice di essere a Genova, ma la mia ambizione è anche quella di giocare per uno dei più grandi club del mondo. Quando vedi i club a cui sei accostato, divento incredibilmente felice. Ti dà più coraggio. Se arriva, arriva. Altrimenti, sono contento alla Sampdoria e posso crescere ancora di più lì».

Andersen non nasconde l’ambizione di giocare in una piazza più blasonata, però è grato alla Sampdoria e sa che in blucerchiato può maturare senza pressioni. Starà al Milan, all’Arsenal o a un’altra società riuscire a strappare il giocatore al presidente Massimo Ferrero.

